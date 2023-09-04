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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

В белгородском поселке Уразово 116 домов пострадали при обстрелах в выходные

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Подомовой обход поселка Уразово после обстрелов ВСУ в минувшие выходные выявил повреждения в 116 домовладениях, заявил глава администрации Валуйского городского округа Белгородской области Алексей Дыбов на оперативном совещании в понедельник.

"За неделю отремонтировали 37 домовладений, приросли на 116 домовладений в Уразово - сделали обход, строительный мусор за выходные вывезли. Помимо этого восемь автомобилей пострадало: семь - в Уразово, один в Долгом", - уточнил Дыбов.

Он добавил, что составляются новые графики восстановления жилья.

"Строительные организации определены. Работы постараемся выполнить быстро", - заверил глава окружной администрации.

Как сообщалось, поселок Уразово Валуйского горокруга был атакован ВСУ из РСЗО "Град" 2 и 3 сентября. Один человек погиб и двое пострадали. Также в селе Долгое с БПЛА сброшены два осколочных боеприпаса, никто не пострадал.

Ранее поселок Уразово подвергался обстрелам из "Градов" 26 августа. Пострадали шесть мирных жителей. Они получили осколочные ранения. Повреждения получили 67 домовладений.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область ВСУ Украина
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