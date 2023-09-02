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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Белгородские власти помогут семье погибшего при обстреле ВСУ поселка Уразово

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти окажут помощь семье молодого человека, погибшего в субботу при обстреле со стороны Украины поселка Уразово Валуйского городского округа.

"Молодой парень в свой выходной пришел к другу в гости. Вышел за пиццей. В этот момент и начался обстрел из РСЗО. К большому горю, полученные травмы были несовместимы с жизнью. Всю необходимую помощь семье окажем", - написал он в своем телеграм-канале.

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Гладков также сообщил о состоянии пострадавших при обстреле. "Женщина, которая привезла пиццу к дому, получила множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Она госпитализирована в Валуйскую ЦРБ", - написал губернатор.

"Друг погибшего парня в момент обстрела находился дома за компьютером. Просто каким-то чудом его спасли стоящие на подоконнике две большие колонки, - также сообщил Гладков. - У парня множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. Врачи обработали раны и отпустили его домой на амбулаторное лечение".

По его данным, повреждения в результате обстрела получили 29 частных жилых домовладения и четыре автомобиля. По информации Гладкова, электро- и газоснабжение поселка уже восстановлено.

Белгородская область Вячеслав Гладков Уразово
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