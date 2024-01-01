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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta

Продолжаются принудительные взыскания 74 млн рублей штрафов с Twitter и Twitch

Приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta
Парковка у здания ФССП в Газетном переулке в Москве
Фото: Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Судебные приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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По состоянию на 1 января, данные об исполнительных производствах в отношении Google и Meta в банке отсутствуют.

Также без долгов новый год начали такие компании, как Telegram, Tik-tok и Youtube, которым в последние годы российские суды назначали крупные штрафы за неудаление запрещенного контента.

Приставы продолжают принудительное взыскание штрафов, назначенных судом за аналогичные правонарушения: с Twitter (переименован в Х) - на общую сумму более 51 млн рублей и с Twitch Interactive - на сумму 23 млн рублей.

Meta и Google подверглись в России оборотным штрафам за неоднократные нарушения российского законодательства . Так, суд назначил Google два оборотных штрафа почти на 29 млрд рублей, Meta - один оборотный штраф почти на 2 млрд рублей.

ФССП по этим решениям суда возбудила исполнительные производства.

20 декабря 2023 года Таганский суд Москвы назначил Google третий оборотный штраф в сумме 4,6 млрд рублей за повторное неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, в том числе фейков о специальной военной операции и ЛГБТ-контента.

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