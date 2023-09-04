Путин заявил о планах запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции в 2024 г.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ввод первого энергоблока на АЭС "Аккую" в Турции намечен на следующий год, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок", - сказал он. "Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества", - добавил Путин.

Как отметил в свою очередь Эрдоган относительно планируемого Турцией проекта второй атомной электростанции в Синопе, "считаю, что между нами будет и такой шаг - в отношении строительства новой АЭС".

Госкорпорация "Росатом" строит в Турции АЭС "Аккую" по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар".

Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Ранее предполагалось, что его передадут в эксплуатацию в текущем году, в котором отмечается 100-летие Турецкой республики. Так, сообщалось, что "Росатом" планирует в III квартале 2023 года завершить общестроительные монтажные работы на площадке АЭС и перейти к пусконаладке и в течение нескольких месяцев тестировать оборудование и топливо в реакторе.

В прошлом году на проекте произошли изменения в части состава его участников со стороны Турции, и ряд турецких СМИ впоследствии писали о проблемах на площадке. В сентябре прошлого года на аналогичной встрече сообщалось о том, что участники процесса договорились и все вопросы закрыты.

Как сообщалось, Турция также рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия. Как сообщало в июне турецкое агентство Anadolu со ссылкой на начальника отдела Минэнерго Турции Салиха Сары, на площадке второй АЭС завершились необходимые исследования, ведутся переговоры с Южной Кореей и РФ. Строительство третьей обсуждается с Китаем, говорил Сары. Кроме того, Турция находится в тесном контакте с американскими, британскими и французскими компаниями по вопросам малых модульных реакторов. Определяется место под четвертую АЭС, рассказывал турецкий чиновник.