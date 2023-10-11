Глава "Росатома" подтвердил готовность предложить Турции малые АЭС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Турция, где сейчас возводится первая атомная электростанция - АЭС "Аккую", интересуется и малыми ядерными реакторами, заявил на РЭН-2023 глава Минэнерго страны Алпарслан Байрактар. В "Росатоме" заявили, что готовы помочь решить этот вопрос.

На данный момент "Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд. Физический пуск АЭС запланирован на 2024 год.

Байрактар подтвердил интерес Турции к новым станциям, а также готовность "Росатома" участвовать в этих проектах.

Как сообщил "Интерфаксу" в кулуарах РЭН глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, компания готова предложить Турции свои малые АЭС. "Да, с ними (с Турцией обсуждается вопрос малых АЭС - ИФ). Они ничего не решили пока, решать будут они, что им нужно. А мы с большим удовольствием сейчас представляем предложение и объясняем нашим турецким друзьям специфику применения атомных малых станций", - сказал Лихачев. По его словам, в целом относительно малых АЭС "переговоры идут, количество интересантов увеличивается".

Ранее сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия. На площадке второй АЭС завершились необходимые исследования, ведутся переговоры с Южной Кореей и Россией.

Строительство третьей АЭС обсуждается с Китаем. Кроме того, Турция находится в тесном контакте с американскими, британскими и французскими компаниями по вопросам малых модульных реакторов. Определяется место под четвертую АЭС, сообщали местные СМИ.