Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Турция ведет переговоры с Южной Кореей, РФ и Китаем по поводу строительства еще двух АЭС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия, передает в среду турецкое агентство Anadolu слова начальника отдела Минэнерго Турции Салиха Сары.

На площадке второй АЭС завершились необходимые исследования, ведутся переговоры с Южной Кореей и РФ. Строительство третьей обсуждается с Китаем, заявил Сары.

Кроме того, Турция находится в тесном контакте с американскими, британскими и французскими компаниями по вопросам малых модульных реакторов. Определяется место под четвертую АЭС, рассказал турецкий чиновник.

На данный момент "Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС - "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд. Физический пуск АЭС запланирован на 2024 г., сообщал ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Турция Китай Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден заявил что Си Цзиньпин не знал о реальной ситуации со сбитым в США аэростатом

Байден заявил что Си Цзиньпин не знал о реальной ситуации со сбитым в США аэростатом

Спасатели, ведущие поиск опустившегося к "Титанику" батискафа, слышали периодический стук

Что случилось этой ночью: среда, 21 июня

Минобороны США нашло возможность допоставить Киеву оружие на $6 млрд

Минобороны США нашло возможность допоставить Киеву оружие на $6 млрд

Россия дала предварительное согласие на назначение нового посла Германии

Россия дала предварительное согласие на назначение нового посла Германии

США выделили почти $172 млн на гумпомощь Судану и соседним странам

США выделили почти $172 млн на гумпомощь Судану и соседним странам

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Тихановской, приговоренной к 15 годам колонии

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Тихановской, приговоренной к 15 годам колонии

Экс-глава Nissan Карлос Гон подал иск к компании на $1 млрд

Экс-глава Nissan Карлос Гон подал иск к компании на $1 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });