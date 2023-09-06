Власти Приморского края оценили ущерб от тайфуна в 10 млрд рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ущерб от тайфуна, в августе обрушившегося на Приморский край, предварительно оценивается в 10 млрд рублей, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина.

"Мы активно сейчас работаем с федеральными органами власти, (...) готовим исчерпывающий пакет документов, чтобы нам частично компенсировать расходы, которые мы сегодня несем. По предварительной оценке, порядка уже 10 млрд ущерба в результате прохождения по территории Приморского края тайфуна", - сказала она в среду на заседании законодательного собрания Приморья.

Ранее власти края сообщали, что ущерб от стихии предварительно оценивается в 7 млрд рублей.

Как сообщалось, из-за ливней и подтоплений в Приморье с 25 августа введен режим ЧС федерального уровня. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что от паводка в крае пострадали более 44 тысяч человек.