Режим ЧС федерального уровня введен в Приморье

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в пятницу.

25 августа по поручению министра состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе.

"На заседание рассмотрели вопрос отнесения ситуации, связанной с комплексом неблагоприятных погодных явлений, к ЧС федерального уровня в Приморском крае", - говорится в сообщении пресс-службы, где подчеркивается, что эта инициатива была одобрена членами правительственной комиссии.

"Это позволит оперативно осуществить компенсационные выплаты населению, принять меры по скорейшей ликвидации последствий тайфуна и проведению восстановительных работ", - добавило ведомство.

Также на заседании было принято решение о снятии режима ЧС в лесах межрегионального уровня в Якутии и Хабаровском крае.

В Приморском крае в первой половине августа прошли длительные дожди и мощный тайфун, они вызвали наводнения. С 15 августа в регионе был введен режим ЧС регионального характера. По данным властей, из-за тайфуна "Ханун" в Приморье в 17 муниципальных образованиях было затоплено более 5 тыс. жилых домов и свыше 7,5 тыс. приусадебных участков, нарушено транспортное сообщение с 66 населенными пунктами. Несколько человек погибло, более 2,5 тыс. были эвакуированы. Сейчас в крае продолжается ликвидация последствий наводнения.

На этой неделе на ряд районов края вновь обрушились ливни, прогнозируется новая волна паводка.