Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Режим ЧС федерального уровня введен в Приморье

Режим ЧС федерального уровня введен в Приморье
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в пятницу.

25 августа по поручению министра состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе.

"На заседание рассмотрели вопрос отнесения ситуации, связанной с комплексом неблагоприятных погодных явлений, к ЧС федерального уровня в Приморском крае", - говорится в сообщении пресс-службы, где подчеркивается, что эта инициатива была одобрена членами правительственной комиссии.

В РоссииБольше двух месячных норм осадков может выпасть в Приморье по итогам августаЧитать подробнее

"Это позволит оперативно осуществить компенсационные выплаты населению, принять меры по скорейшей ликвидации последствий тайфуна и проведению восстановительных работ", - добавило ведомство.

Также на заседании было принято решение о снятии режима ЧС в лесах межрегионального уровня в Якутии и Хабаровском крае.

В Приморском крае в первой половине августа прошли длительные дожди и мощный тайфун, они вызвали наводнения. С 15 августа в регионе был введен режим ЧС регионального характера. По данным властей, из-за тайфуна "Ханун" в Приморье в 17 муниципальных образованиях было затоплено более 5 тыс. жилых домов и свыше 7,5 тыс. приусадебных участков, нарушено транспортное сообщение с 66 населенными пунктами. Несколько человек погибло, более 2,5 тыс. были эвакуированы. Сейчас в крае продолжается ликвидация последствий наводнения.

На этой неделе на ряд районов края вновь обрушились ливни, прогнозируется новая волна паводка.

Подтопление в Приморье

9
МЧС РФ Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ сообщили о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Калужской областью украинском беспилотнике

Песков опроверг утверждения о причастности Кремля к крушению самолета Пригожина

Суд отказал в коллегиальном рассмотрении дела об отмене приватизации "Метафракса"

РФ может повторить миссию по посадке аппарата на Южный полюс Луны в 2025-26 гг.

РФ может повторить миссию по посадке аппарата на Южный полюс Луны в 2025-26 гг.

"Роскосмос" и НАСА согласовали дополнительный полет астронавта на "Союзе"

"Роскосмос" и НАСА согласовали дополнительный полет астронавта на "Союзе"

Рост цен на мясо за последний месяц ощутили 40% россиян

С нового учебного года в школах РФ будут проходить занятия по профориентации

С нового учебного года в школах РФ будут проходить занятия по профориентации

Минобороны заявило о попытке атаки 42 беспилотников ВСУ на РФ

Украинская ракета комплекса С-200 сбита над Калужской областью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });