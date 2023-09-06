Губернатор Брянской области сообщил о БПЛА, сбитом над регионом
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом над территорией Навлинского района украинском дроне.
"Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.
Богомаз уточнил, что украинская атака была пресечена силами ПВО.
Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении над Брянской областью украинского БПЛА самолетного типа.