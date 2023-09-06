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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Губернатор Брянской области сообщил о БПЛА, сбитом над регионом

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом над территорией Навлинского района украинском дроне.

"Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Богомаз уточнил, что украинская атака была пресечена силами ПВО.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении над Брянской областью украинского БПЛА самолетного типа.

Александр Богомаз Брянская область
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