Кабмину предложили запретить госзакупки легковых авто иностранных производителей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительству РФ предлагается ввести запрет на закупку легковых автомобилей иностранных производителей, говорится в законопроекте №438663-8, внесенном на рассмотрение Госдумы депутатами Олегом Леоновым и Владиславом Даванковым.

Сам законопроект предусматривает внесение дополнений в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ), а именно, в статью 14, регламентирующую применение национального режима в госзакупках.

"Предлагается обязать правительство РФ внести изменения в нормативно-правовые акты, которыми определен запрет на допуск к государственным закупкам товаров, происходящих из иностранных государств, и установить, что закупка, аренда и лизинг легковых автомобилей могут осуществляться только у производителей, доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50 процентов, - говорится в пояснительной записке к этому законопроекту. - Таким образом, закупка, аренда и лизинг легковых автомобилей будут осуществляться только у отечественных производителей (на сегодняшний день это "АвтоВАЗ", "Москвич", ФГУП "НАМИ" (Aurus), ГАЗ, УАЗ, др.)".

Впрочем, в законопроекте оговаривается, что эта норма (об ограничении иностранного участия в компании-производители) не будет распространяться на юридических и физических лиц из стран ЕАЭС.

Также в законопроекте указано, что правительство РФ должно будет ежегодно корректировать в сторону повышения показатели локализации производства легковых автомобилей в целях их допуска к госзакупкам.

Необходимость внесения таких изменений в 44-ФЗ депутаты объясняют тем, что госзаказчики продолжают закупать импортные автомобили (в том числе у производителей из недружественных стран).

"Текущее правовое регулирование государственных закупок отечественных легковых автомобилей уже ограничивает прямые закупки иностранных транспортных средств и обязывает государственных заказчиков покупать только "отечественные" автомобили, - отмечается в пояснительной записке. - Однако под "отечественными" автомобилями понимается машина любого бренда и производителя, собранная в России. Более того, продолжается практика аренды или лизинга иностранных автомобилей на государственных закупках".

Как сообщалось, в августе президент РФ Владимир Путин заявил, что госзакупки автомобилей иностранного производства для чиновников продолжаться не должны, госслужащие должны ездить на машинах российского производства.

"Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - сказал Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

В начале сентября Путин поручил правительству РФ принять меры, направленные на приоритетное использование чиновниками в служебных целях российских автомобилей.

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами президента Российской Федерации принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", - говорится в перечне поручений.