Минсельхоз опасается срыва полевых работ из-за дефицита топлива в ряде регионов

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев назвал кричащей проблему с обеспечением аграриев горючим в самый ответственный период сельхозгода и выразил опасение, что дефицит топлива может остановить полевые работы.

"У нас проблемы именно уже с наличием (горючего - ИФ), мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа", - заявил Патрушев на заседании комитетов по контролю и аграрным вопросам Госдумы в среду.

"И второе - ну, это мысли вслух. Может, вообще сейчас временно экспорт нефтепродуктов закрыть, пока мы не стабилизируем ситуацию на внутреннем рынке?" - предложил он.

По его словам, еще неделю назад речь шла о том, что "нужны ГСМ по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена". "Сейчас речь идет вообще о другом. Нам нужно, чтобы в наличии были ГСМ. Мы сейчас, действительно, работаем очень плотно с Минэнерго, будем общаться непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами и искать по каждому региону необходимый объем для того, чтобы именно сельхозпроизводители его получили", - заявил министр.

"Нужно эту задачу решить - (обеспечить топливо - ИФ) в наличии, чтобы это появилось", - заявил Патрушев, обращаясь к первому замминистра энергетики Павлу Сорокину.

Сорокин, в свою очередь, подтвердил, что работа с Минсельхозом ведется "в ежедневном режиме с точки зрения доведения необходимых объемов до сельхозпотребителей".

По его словам, Минсельхоз заявил потребность в 500 тыс. тонн горючего для завершения полевых работ до ноября. В настоящее время вопросы обеспечения необходимых объемов прорабатываются с нефтяными компаниями.

"Завтра, скорее всего, собираемся на четырехстороннюю встречу у Новака (вице-премьер Александр Новак - ИФ), чтобы это (договоренности - ИФ) закрепить", - сказал Сорокин.

"Проблема с топливом - кричащая, ею надо всем заниматься", - заключил Патрушев.