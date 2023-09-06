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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Минсельхоз прогнозирует стабилизацию цен на ГСМ для аграриев за 2-3 недели

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев в регионах России предполагается стабилизировать в ближайшие две-три недели, сказала первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе пленарного заседания Форума содействия развитию предпринимательства в сфере АПК, который проходит в Туле в среду.

"Минэнерго предложило меры по регулированию цен на дизтопливо. Это должно скорректировать цену и привести ее к более низкому уровню. Но тут мы зависим от курса доллара. Внутренняя цена на нефтепродукты будет расти при росте курса доллара. К разумным значениям цена должна прийти через две-три недели. Но до того уровня (какой был до повышения - ИФ) она не упадет, мы это понимаем", - сказала Лут.

Она также отметила, что в некоторых регионах в разгар уборочной и посевной кампаний отмечается нехватка ГСМ.

"У нас есть регионы, у ряда производителей которых заканчивается топливо, его остается на неделю. И они приостанавливают полевые работы. На юге у нас ситуация достаточно сложная. Минэнерго понимает, что мы не можем остановиться. Сегодня мы будем определяться с заводами-поставщиками топлива", - сказала Лут.

Она пояснила, что в настоящее время по регионам собирается информация, сколько требуется топлива на сентябрь-октябрь.

"Пока вопрос не решится системно, мы будем работать в таком режиме. Собранная информация будет передаваться нефтеперерабатывающим заводам, и они будут в приоритетном порядке для сельхозтоваропроизводителей поставлять топливо", - сказала представитель Минсельхоза.

Как сообщалось, о дефиците горючего для аграриев говорил и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая в среду на заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам.

Он назвал кричащей проблему с обеспечением аграриев горючим в самый ответственный период сельхозгода и выразил опасение, что дефицит топлива может остановить полевые работы.

Минсельхоз АПК
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