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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"
Фото:EPA/Vostock-photo

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) считают необходимым создать комиссию, которая будет заниматься мониторингом последствий сбросов радиоактивных отходов с японской АЭС "Фукусима-1", сообщается на сайте ДВО РАН.

"Мы считаем, что нужно организовать комиссию из членов ДВО РАН, которая будет заниматься изучением последствий сбросов. До 1 ноября нам нужно сформулировать программу. Предполагаем, что в нее необходимо включить морские экспедиции к Камчатскому полуострову и Курильским островам, а также в те районы акватории, где находится рыба, которая позже приходит в наши воды", - сказал на заседании президиума ДВО РАН академик РАН, директор Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Григорий Долгих.

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Также, по его мнению, нужно организовать наблюдения в атмосфере с помощью лидаров (лазерных локаторов).

Японские специалисты 24 августа приступили к сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". Руководство МАГАТЭ заверяло общественность в безопасности операции.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Фукусима-1 РАН ДВО РАН
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