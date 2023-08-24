Япония начала сброс в море воды с АЭС "Фукусима-1"

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Японские специалисты в четверг приступили к сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает агентство "Киодо".

"Япония начала сбрасывать в море очищенную воду с "Фукусимы"", - передает агентство.

В преддверии сброса воды оператор АЭС компания TEPCO вновь проверила концентрацию трития в готовящейся к сбросу воде, смешанной с большим количеством морской воды.

Представители TEPCO на прошедшей в четверг утром пресс-конференции заявили, что анализ концентрации трития показал от 43 до 63 беккерелей на литр. Это значительно ниже установленного правительством стандарта в 60 тысяч беккерелей и собственного лимита TEPCO в 1500 беккерелей.

Согласно плану, первый период сброса воды будет продолжаться 17 дней, будет спущено в общей сложности 7800 тонн очищенной воды, разбавленной морской водой.

TEPCO рассчитывает в текущем финансовом году сбросить 31200 тонн, это 30 цистерн.

Вода, содержащая тритий, будет поступать порциями в океан через подземный тоннель длиной 1 км. До этого оператор станции, компания TEPCO, разбавила каждый кубометр использованной для охлаждения АЭС воды примерно 1,2 тысячу кубометров морской воды. Японская сторона отмечает, что добилась уровня трития в высвобождаемой воды до одной сороковой доли от того, что требуют стандарты безопасности в Японии.

Руководство МАГАТЭ ранее заверяло в безопасности готовящейся операции. Министерство окружающей среды Японии возьмет пробы воды и рыбы после выброса воды с целью продемонстрировать безопасность операции: результаты обнародуют через неделю или ранее.

В TEPCO указывали, что воду будут постоянно проверять, а специальная система отфильтровывает все радиоактивные нуклиды, за исключением титана. При этом, специалисты заверяют, что уровень титана в этой воде при сбросе будет в безопасных пределах.

На выбор даты спуска воды также повлиял старт в сентябре в префектуре Фукусима сезона рыболовства с использованием донных тралов.

Ранее на АЭС более чем в 1 тысяче резервуаров скопилось 1,34 млн тонн воды. В TEPCO уверяли, что эти объемы исчерпают не позднее 2024 года, и спуск воды необходим.