Рыбаки и жители Фукусимы через суд потребовали остановить сброс воды с АЭС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Группа рыбаков и жителей пяти префектур, в том числе Фукусимы, в пятницу подали коллективный судебный иск с требованием прекратить сброс воды с аварийной АЭС, сообщает агентство Associated Press.

Более 150 истцов, большинство из которых - из Фукусимы, указали, что эти действия "вредят жизнедеятельности рыболовного сообщества и нарушают права граждан на мирную жизнь".

"Намеренный сброс воды в море является действием, которое приносит вред международному сообществу, что добавляется к последствиям от аварии на АЭС", - сказал один из адвокатов этой группы Хироюки Каваи, который добавил, что океан является "общественным ресурсом" и "неэтично" сбрасывать в него подобную воду.

24 августа японские специалисты приступили к сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". В преддверии сброса воды оператор АЭС компания TEPCO вновь проверила концентрацию трития в готовящейся к сбросу воде, смешанной с большим количеством морской воды.

Согласно плану, первый период сброса воды будет продолжаться 17 дней, будет спущено в общей сложности 7800 тонн очищенной воды, разбавленной морской водой.

Оператор АЭС после сброса воды взял пробы морской воды и сообщил, что она соответствует требованиям безопасности.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.