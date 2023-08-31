Россельхознадзор не нашел зараженную рыбу после сброса с АЭС "Фукусима-1"

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в рамках усиленного радиологического контроля за рыбной продукцией, добытой вблизи места сброса воды с АЭС "Фукусима-1", исследовало 443 пробы и не нашло заражения, сообщила пресс-служба управления.

Анализы проводила "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория", проверялась рыбная продукция, добытая в промысловых подзонах нескольких регионов России. Положительных выявлений не обнаружено, сказано в пресс-релизе.

Россельхознадзор 25 августа сообщил, что вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов, поставки которых, впрочем, незначительны. Ведомство предупреждало, что может ограничить поставки этих товаров, если выявит превышение максимально допустимых уровней содержания радионуклидов. Роспотребнадзор обещал, что не допустит попадания зараженной рыбы на рынок. Российские рыбопромышленники отмечали, что не ведут промысел там, куда сбрасывается вода с АЭС.

30 августа японский премьер-министр Фумио Кисида и еще несколько министров на камеры продегустировали рыбу и морепродукты, выловленные у побережья Фукусимы, чтобы доказать их безопасность.

Японские специалисты 24 августа приступили к сбросу в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". Руководство МАГАТЭ заверяло, что эта операция безопасна. Против выступал Китай.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.