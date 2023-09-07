Путин поручил ускорить внедрение ИИ в госкорпорациях и госорганизациях

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с госкорпорациями и госорганизациями к 25 декабря внести корректировки в их стратегии цифровой трансформации с целью ускоренного внедрения в их деятельности технологий искусственного интеллекта (ИИ). Перечень поручений, утвержденных президентом РФ по итогам совещания с правительством от 19 июля, опубликован на сайте Кремля.

Помимо этого, с учетом ранее данных поручений правительство должно ускорить установление требований об обязательном использовании хозяйствующими субъектами современных технологий, включая технологии ИИ, при предоставлении им субсидий из федерального бюджета. Это поручение должно быть выполнено к 15 октября.

Кроме того, правительству поручено обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере ИИ. При этом нужно обратить особое внимание на необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта. Должно быть предусмотрено ежегодное выделение из федерального бюджета ассигнований на предоставление указанных мер поддержки. Правительство должно представить доклад по этому вопросу до 1 декабря 2023 года, далее - один раз в год.

Также правительству поручено принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня компетенций в сфере ИИ специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, специалистов по государственному и муниципальному управлению. В том числе, начиная с 2024 года необходимо обеспечить поэтапное применение образовательного модуля "Системы искусственного интеллекта" в составе образовательных программ высшего образования и программ повышения квалификации в качестве обязательного модуля. Доклад необходимо представить до 1 марта 2024 года.

Правительству также поручено рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе путем установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам. Также правительство должно рассмотреть вопросы грантовой поддержки ученых, малых и средних технологических компаний, направленной на финансирование использования ими суперкомпьютеров, в том числе в целях создания и развития сложных нейросетей и совершенствования их архитектуры. Доклад необходимо представить до 1 декабря.