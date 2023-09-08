Суд отказал Goldman Sachs в переносе спора с "Открытием" из Москвы в Лондон

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство Goldman Sachs об оставлении иска "Открытия" без рассмотрения, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Банк "Открытие" в конце июля обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о солидарном взыскании с компаний Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC задолженности на сумму 614,7 млн рублей в рамках генерального соглашения по типовому модельному документу, разработанному международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA). Goldman Sachs International отказался от исполнения обязательств по генсоглашению, сославшись на введение в отношение "Открытия" санкций со стороны Великобритании и США. Позднее суд в качестве обеспечительной меры арестовал некоторые активы Goldman Sachs, включая 5%-ную долю "Детского мира".

Goldman Sachs выступил против рассмотрения спора с банком "Открытие" в российской юрисдикции и хотел перенести дело в Лондонский суд. Основанием для этого являлась арбитражная оговорка в соглашении сторон о том, что все споры должны передаваться Лондонскому международному арбитражному суду (LCIA).

Согласно позиции Goldman Sachs, у "Открытия", которое находится под американскими и европейскими санкциями, нет никаких препятствий для рассмотрения дела в Лондоне. В качестве доказательства этого тезиса Goldman Sachs получил заключение из LCIA об отсутствии препятствий для переноса спора.

"Открытие" выступило против оставления дела без рассмотрения и переноса спора. Доказывая право банка рассматривать спор в суде РФ, "Открытие" сослалось на статью 248.1 Арбитражного процессуального кодекса, которая относит споры с участием подсанкционных лиц к исключительной компетенции арбитражных судов РФ. Также "Открытие" сослалось на постановление Верховного суда РФ по делу "Уралтрансмаша" (декабрь 2021 года), в том числе на тот факт, что в случае введения в отношении российского юрлица зарубежных санкций достаточно только его волеизъявления, чтобы выбрать в качестве исключительной подсудности российский суд.

Следующее заседание по делу назначено на 5 октября.