Суд по иску "Открытия" решил взыскать с Goldman Sachs 615 млн рублей долга

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 2 ноября по иску банка "ФК Открытие" решил солидарно взыскать с Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC 614,7 млн рублей долга.

Как сообщается в резолютивной части решения, размещенной на сайте, суд запретил компании Goldman Sachs International "инициировать разбирательства в Лондонском международном третейском суде (ЛМТС/LCIA)" с участием банка "ФК Открытие".

Подробности заседания пока не опубликованы.

По данным "Ведомостей", банк "Открытие" на заседании 31 октября попросил суд удвоить сумму иска к Goldman Sachs до 1,2 млрд рублей. Это необходимо на случай неисполнения решения суда со стороны компаний американской финансовой группы. Такое заявление сделал представитель "Открытия".

Восьмого сентября суд отказался удовлетворить ходатайство Goldman Sachs об оставлении иска "Открытия" без рассмотрения.

Банк "Открытие" в конце июля обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании 614,7 млн рублей в рамках генерального соглашения по типовому модельному документу, разработанному международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA). Goldman Sachs International отказался от исполнения обязательств по генсоглашению, сославшись на введение в отношение "Открытия" санкций со стороны Великобритании и США. Позднее суд в качестве обеспечительной меры арестовал некоторые активы Goldman Sachs, включая 5%-ной доли "Детского мира".

Goldman Sachs выступил против рассмотрения спора с банком "Открытие" в российской юрисдикции и хотел перенести дело в Лондонский суд. Основанием для этого являлась арбитражная оговорка в соглашении сторон о том, что все споры должны передаваться Лондонскому международному арбитражному суду (LCIA).

Согласно позиции Goldman Sachs, у "Открытия", которое находится под американскими и европейскими санкциями, нет никаких препятствий для рассмотрения дела в Лондоне. В качестве доказательства этого тезиса Goldman Sachs получил заключение из LCIA об отсутствии препятствий для переноса спора.

"Открытие" выступило против оставления дела без рассмотрения и переноса спора. Доказывая право банка рассматривать спор в российском суде, "Открытие" сослалось на статью 248.1 Арбитражного процессуального кодекса, которая относит споры с участием подсанкционных лиц к исключительной компетенции арбитражных судов России. Также "Открытие" сослалось на постановление Верховного суда России по делу "Уралтрансмаша" (декабрь 2021 года), в том числе на тот факт, что в случае введения в отношении российского юрлица зарубежных санкций достаточно только его волеизъявления, чтобы выбрать в качестве исключительной подсудности российский суд.