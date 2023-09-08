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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

РКН напомнил СМИ об ответственности за агитацию в "день тишины"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - СМИ и онлайн-площадки могут быть привлечены к административной ответственности в случае несоблюдения требований российского законодательства о выборах в Единый день голосования, 10 сентября, заявили в Роскомнадзоре (РКН).

"10 сентября 2023 года в РФ состоится Единый день голосования. Агитация запрещена в день голосования и за сутки до него. Об этом говорится в 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". При многодневном голосовании предвыборная агитация завершается в 00:00 по местному времени первого дня голосования", - говорится в сообщении регулятора.

В РКН напомнили, что к предвыборной агитации относятся: призывы голосовать за конкретного кандидата или список кандидатов; описание возможных последствий в случае победы или проигрыша того или иного претендента; распространение информации об их деятельности, не связанной с профессиональным трудом или исполнением ими своих служебных обязанностей.

"За несоблюдение ограничений ресурс могут привлечь к административной ответственности", - отметили в РКН.

В регуляторе также напомнили, что СМИ обязаны вести учет объемов и стоимости размещения материалов в телеэфире, в печатных и онлайн-изданиях. "Эти данные необходимо предоставить в организующую выборы комиссию не позднее чем через 10 дней со дня голосования, то есть не позднее 20 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор РКН
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