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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Глава ЦИК РФ сообщила о блокировании 5 тыс. атак на ресурсы онлайн-голосования

Глава ЦИК РФ сообщила о блокировании 5 тыс. атак на ресурсы онлайн-голосования
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 5 тысяч интернет-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах заблокированы; уровень таких атак считается низким, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В рамках защиты периметра ДЭГ от web-атак за период 8 сентября с 8 утра до 12 было заблокировано 5 024 атаки на ресурсы ДЭГ", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в пятницу.

По ее словам, 151 атака была совершена на один из ресурсов - stat.vybory.gov.ru; 4 583 атаки на vybory.gov.ru; 290 атак - на edg.gov.ru.

"Наблюдается сейчас низкий уровень web-атак на периметр ДЭГ. Наиболее часто фиксируемые типы web-атак: запросы не из РФ", - добавила глава комиссии.

В период с 8 по 10 сентября текущего года в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводятся более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие около 67 млн избирателей.

В онлайн-голосовании на выборах в сентябре принимают участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе.

ЦИК РФ Элла Памфилова ДЭГ
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