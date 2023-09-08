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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Задержки с СМС для онлайн-голосования на выборах мэра Москвы объяснили кибер-атаками

На данный момент все попытки вмешательства отбиты

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Задержки при получении СМС-сообщений для электронного голосования связаны с хакерскими атаками на оператора СМС и сайт mos.ru, на данный момент все кибер-атаки отбиты, сообщил журналистам замруководителя по информационному сопровождению Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.

"Мне пишут технические специалисты, что действительно факт хакерских атак установлен, все атаки отбиты. Голосование идет, никаких системных проблем нет" , - сказал Асафов в пятницу.

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Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова в свою очередь добавила, что атаки были совершены на оператора СМС-сообщений и тех, кто сопровождает оператора дистанционного электронного голосования (ДЭГ), то есть на mos.ru. Она также подтвердила, что атаки отражены.

"СМС стали приходить, что позволило большому количеству москвичей проголосовать", - подчеркнула Кириллова.

Ранее в СМИ сообщалась информация, что у граждан появились проблемы при электронном голосовании. Его участники сообщали о задержках с получением СМС-кода, который нужно было ждать очень долго.

Голосование на выборах мэра Москвы пройдет в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать смогут граждане России, зарегистрированные в столице, которым уже исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно.

Москва ДЭГ
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