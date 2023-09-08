Водитель тягача арестован по делу об аварии под Выборгом с гибелью детей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Выборге заключил под стражу предполагаемого виновника аварии с группой школьниц-велосипедисток, в результате которой погибли две девочки. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

Пресс-служба регионального главка МВД уточняет, что мера пресечения избрана на два месяца.

По предварительной информации, накануне утром на 59-м км трассы "Скандинавия" в Выборгском районе тягач Scania, за рулем которого был иностранец, протаранил двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет - воспитанниц школы олимпийского резерва Курортного района Петербурга. От удара машина наехала на спортсменок.

По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, погибли две несовершеннолетних, еще десять человек, включая тренера, пострадали. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть людей, обвиняемым по которому является водитель фуры, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, транспортной компанией и учебным учреждением. Прокуратура проводит проверку и контролирует расследование.