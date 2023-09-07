В ДТП с велосипедистами в Ленинградской области погибли двое детей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В аварии на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области с участием велосипедистов и фуры погибли двое детей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, из девяти пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия" один - взрослый, остальные восемь - дети. Из восьми пострадавших детей - двое погибших", - говорится в сообщении.

В настоящее время принимается решение о госпитализации. Пострадавших готовы принять в областной клинической больнице и в областной детской клинической больнице.

На место ДТП были направлены бригады скорой помощи, вертолеты.

По данным регионального главка МВД, в аварии погибли два человека, еще 10 пострадали.

Как сообщалось, 7 сентября в 10:45 в полицию Выборгского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на трассе "Скандинавия" в районе развязки на поселок Огоньки.

По предварительным данным, фура по неустановленной причине наехала на группу велосипедистов и машину сопровождения.

На место происшествия выехали наряды ДПС, а также представители других экстренных служб.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Трасса "Скандинавия" перекрыта в сторону Выборга. Организован объезд с 52 по 65 км трассы.

Проверку по факту аварии организовала Выборгская городская прокуратура Ленинградской области.