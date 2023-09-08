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"Интурист" обсуждает с перевозчиками РФ вывоз туристов из Египта 12 и 15 сентября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Туроператор "Интурист" обсуждает с российскими авиакомпаниями возможности вывоза с курорта Шарм-эль-Шейх туристов, которые должны были вылетать 12 и 15 сентября отмененными рейсами Red Sea Airlines, сообщает Росавиация.

"По результатам проведенной Росавиацией совместно с российскими авиакомпаниями работе достигнута следующая договоренность. Авиакомпания AZUR air ночным рейсом 9 сентября готова перевезти из Москвы на курорт российских туристов, которые ранее не смогли вылететь из "Шереметьево". Завтра на рейсе российской авиакомпании в обратном направлении будет организована перевозка отдыхающих Шарм-эль-Шейха", - говорится в сообщении.

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Как уточняют в ведомстве, вопрос организации предстоящей перевозки на 12 сентября и 15 сентября находится в стадии обсуждения между туроператором "Интурист" и российскими авиакомпаниями.

Как сообщалось, Red Sea Airlines отменила рейсы в Москву с 8 по 17 сентября. Путевки с перелетом рейсами перевозчика продавал туроператор "Интурист". Сейчас в Шарм-эль-Шейхе находятся 480 туристов, которые имеют авиабилеты данной авиакомпании. Из них 186 должны были завершить свое пребывание 8 сентября. Остальные должны быть перевезены еще двумя рейсами, запланированными на 12 и 15 сентября.

"В парке египетской авиакомпании всего два самолета. Отмена рейсов в Москву связана с тем, что авиаперевозчик использует для полетов в Россию одно воздушное судно, которое требует ремонта", - пояснили в авиационном ведомстве.

Интурист Росавиация Azur Air Египет Red Sea Airlines
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