Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские артиллеристы сорвали ротацию украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожив резервные силы противника, сообщило Минобороны РФ.

"Военнослужащие артиллерийских расчетов 152-мм буксируемых гаубиц Д-20 Центрального военного округа точным огнем уничтожили подходящие резервы противника, сорвав ротацию личного состава ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, перемещение и ротацию личного состава на позициях ВСУ зафиксировал расчет беспилотных летательных аппаратов и передал данные артиллерии.

"За считанные минуты артиллеристы навели орудие на цель и выполнили несколько точных выстрелов. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника максимально эффективно, и сорвать таким образом ротацию личного состава на боевых позициях, лишив противника возможности восполнить боевые потери", - добавили в российском военном ведомстве.