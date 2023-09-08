Российские военные на донецком направлении отразили 12 атак ВСУ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ Украинские силы предприняли 12 атак на донецком направлении, в том числе в районе Артемовска (Бахмута), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка и Веселое Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, уничтожены четыре автомобиля ВСУ, две артиллерийские системы М777, гаубица Д-20, противотанковое орудие "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD".

"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказал представитель ведомства.

Он заявил, что на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

"На красно-лиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполовка Донецкой народной республики нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ.

Конашенков заявил, что на южно-донецком направлении отражена одна атака украинских сил, в районе населенного пункта Новодонецкое уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - отметил он.