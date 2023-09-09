Более 200 обращений поступило в ЦИК РФ в первый день проведения выборов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Свыше двухсот обращений по вопросам проводимых избирательных кампаний поступило в ЦИК РФ в первый день выборов; больше всего - из Москвы, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"В первый день голосования в ЦИК поступило 213 обращений по вопросам проводимых избирательных кампаний. Основная часть содержит информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства и возможных просчетах и недостатках в организации голосования", - сказала она в информационном центре ЦИК в субботу.

Глава комиссии отметила, что "в такой масштабной работе это мало". Больше всего обращений поступило из Москвы. В основном, эти обращения были связаны с нестабильной работой сервисов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в первые часы, а также со сбоями в работе терминалов электронного голосования на избирательных участках.

В период с 8 по 10 сентября в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводятся более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие около 67 млн избирателей.