Избирательные участки на выборах открылись в 65 регионах РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки на выборах различного уровня в настоящее время открылись в 65 регионах России, сообщила в субботу глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Вчера открылись избирательные участки в 54 субъектах РФ. Сегодня к ним уже присоединились в 8 утра еще 11 наших регионов, в которых предусмотрено двухдневное голосование", - сказала она в информационном центре ЦИК.

По ее словам, в единый день голосования, 10 сентября, уже все субъекты России, где проходят выборы, будут находиться в режиме полноценного голосования.

Памфилова отметила, что в некоторых регионах наблюдается очень высокая активность избирателей. Наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Карачаево-Черкесии. Она составила 27,37%.

В период с 8 по 10 сентября в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводятся более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие около 67 млн избирателей.