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Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-формате

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в скором времени проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-формате, сообщил в субботу его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Совсем скоро, мы рассчитываем, что президент проголосует онлайн в голосовании на выборах мэра Москвы", - сказал он.

По словам Пескова, ожидается, что будут показаны видеокадры этого голосования.

Голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований в новой Москве пройдет в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать смогут граждане России, зарегистрированные в столице, которым уже исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно.

Москва Владимир Путин
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