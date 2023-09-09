Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

На выборах в Москве Общественный штаб рассмотрел за первый день 172 обращения

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве рассмотрел за первый день голосования более 170 обращений, сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

МоскваНа выборах в Москве к концу первого дня проголосовали свыше 1,5 млн человекНа выборах в Москве к концу первого дня проголосовали свыше 1,5 млн человекЧитать подробнее

"У нас 172 обращения нашим штабом рассмотрены за вчера, они в основном касались организационных вопросов - 81 сообщение, юридические вопросы - 15 сообщений, технические вопросы - 45 сообщений, другие вопросы - 31", - сказал Ковалев журналистам в субботу.

Он подчеркнул, что на данный момент больше всего вопросов вызывает работа терминалов электронного голосования (ТЭГ). "Всегда, когда появляется что-то новое, незнакомое, то появляются вопросы", - пояснил Ковалев.

Зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов в свою очередь подчеркнул, что ночью эксцессов на выборах зафиксировано не было.

Голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований в новой Москве пройдет в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать смогут граждане России, зарегистрированные в столице, которым уже исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно.

Москва Общественный штаб Вадим Ковалев Александр Асафов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На выборах в Москве к концу первого дня проголосовали свыше 1,5 млн человек

На выборах в Москве к концу первого дня проголосовали свыше 1,5 млн человек

Путин дал старт движению на участках М-12 от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса.

Путин дал старт движению на участках М-12 от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса.

Задержки с СМС для онлайн-голосования на выборах мэра Москвы объяснили кибер-атаками

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим в преддверии Дня города

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим в преддверии Дня города

Склад на площади 800 кв. м. горит на востоке Москвы

Запущено движение от станции "Селигерской" московского метро до "Физтеха"

Суд продлил еще на два месяца арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Вильфанд пообещал москвичам в День города августовскую погоду без осадков

Вильфанд пообещал москвичам в День города августовскую погоду без осадков

Власти сообщили, что сбитый в Подмосковье дрон нес взрывоопасные элементы

Атаки беспилотников на Москву

В результате атаки дрона в Истринском округе Подмосковья поврежден гараж

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });