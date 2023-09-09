На выборах в Москве Общественный штаб рассмотрел за первый день 172 обращения

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве рассмотрел за первый день голосования более 170 обращений, сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"У нас 172 обращения нашим штабом рассмотрены за вчера, они в основном касались организационных вопросов - 81 сообщение, юридические вопросы - 15 сообщений, технические вопросы - 45 сообщений, другие вопросы - 31", - сказал Ковалев журналистам в субботу.

Он подчеркнул, что на данный момент больше всего вопросов вызывает работа терминалов электронного голосования (ТЭГ). "Всегда, когда появляется что-то новое, незнакомое, то появляются вопросы", - пояснил Ковалев.

Зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов в свою очередь подчеркнул, что ночью эксцессов на выборах зафиксировано не было.

Голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований в новой Москве пройдет в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать смогут граждане России, зарегистрированные в столице, которым уже исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно.