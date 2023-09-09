Памфилова сообщила о блокировке более 15 тыс. атак на ресурсы онлайн-голосования

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 15 тыс. интернет-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах заблокированы, сообщила в субботу глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"С 23:00 часов 7 сентября по 8:00 утра 9 сентября было заблокировано 15 528 атаки на ресурсы ДЭГ", - сказала она в информационном центре ЦИК.

По ее словам, основная масса атак осуществлялась на сайт vybory.gov.ru, было заблокировано 14 197 атак. Они, в основном, идут из-за рубежа.

В период с 8 по 10 сентября текущего года в России проходят выборы различного уровня. Проводятся более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие около 67 млн избирателей.