Замглавы ЦИК РФ оценил явку на онлайн-голосовании на выборах как очень высокую

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в 24 регионах России очень высокая, заявил замглавы Центризбиркома России Николай Булаев.

"У нас есть две платформы (ДЭГ) - это Москва и федеральная платформа. 25 субъектов на двух платформах голосуют. На федеральной платформе на сегодняшний день записались 1,2 миллиона. Явка на голосовании дистанционном на федеральной платформе очень высокая", - сказал он в информационном центре ЦИК в субботу.

По его словам, в частности, в настоящее время на московской платформе уже проголосовало около 1,7 млн избирателей. Булаев также предположил, что голосование в дальнейшем будет идти с той же динамикой.

В период с 8 по 10 сентября в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводится более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании могут принять участие около 67 млн избирателей.

В онлайн-голосовании на выборах в сентябре принимают участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе.