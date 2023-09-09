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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Село в Белгородской области обесточено после обстрела ВСУ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле населенного пункта со стороны Украины.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье Краснояружского района. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным губернатора, в результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено.

Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, отметил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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