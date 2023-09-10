Территории пяти белгородских муниципалитетов обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ряде ударов со стороны ВСУ по территории региона за минувшие сутки, пострадавших нет.

"В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущено восемь артиллерийских снарядов. В селе Щетиновка сбито два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Волоконовском районе, по его информации, под минометный обстрел попала окраина хутора Старый - зафиксировано пять прилетов. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено девять минометных снарядов. Никто не пострадал. В двух частных домовладениях выявлены повреждения. В одном выбиты окна, пробита крыша, посечены входная дверь и забор, во втором - поврежден забор.

В Краснояружском районе из артиллерии и гранатомета обстреляли окраину села Староселье - зафиксировано пять артиллерийских снарядов и 10 гранатометных выстрелов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена ЛЭП. В поселке Прилесье уничтожен БПЛА противника. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа - установлен один прилет. Пострадавших нет. В результате прямого попадания снаряда одно частное домовладение полностью разрушено. По селу Терезовка выпущено семь минометных снарядов, по селу Муром - пять, по селу Новая Таволжанка - два минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.