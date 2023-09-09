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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Четыре муниципалитета Белгородской области пострадали от ударов ВСУ за сутки

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

Белгородском районе по селу Петровка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка и МАПП "Нехотеевка" - два и один артиллерийский снаряд соответственно, по селам Журавлевка и Красный Хутор - по четыре артиллерийских снаряда. Также в Красном Хуторе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка - зафиксировано 30 гранатометных выстрелов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Валуйском городском округе, по его данным, под артиллерийский обстрел попало село Кукуевка - установлено пять прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. Над городом Валуйки системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в девяти частных домовладениях и двух хозпостройках: выбиты окна, посечены кровли и заборы. В одной из школ лопнул стеклопакет. Поврежден один легковой автомобиль.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 10 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино - девять, по окраине хутора Байрак - четыре минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа - зафиксировано семь прилетов. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено 11 минометных и три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела поврежден фасад одного частного домовладения и разрушена одна хозпостройка, отметил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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