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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Военные РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"8 сентября около 15.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в военном ведомстве.

Минобороны РФ Белгородская область Украина
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