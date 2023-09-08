Военные РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"8 сентября около 15.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в военном ведомстве.