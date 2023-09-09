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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Мишустин принял участие в онлайн-голосовании на выборах

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин принял участие в электронном голосовании на выборах-2023.

Как и в прошлом году, Мишустин голосовал онлайн.

Ранее в субботу в электронном голосовании из своего кабинета принял участие президент РФ Владимир Путин.

Голосуя, Мишустин отметил значимость участия в этом процессе всех жителей субъектов РФ, где проходят выборы. "Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути. Выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна", - сказал он.

В сентябре 2023 года в России проходят прямые выборы высших должностных лиц ряда субъектов РФ, региональных и муниципальных депутатов, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы.

В ряде территорий, включая Москву, избиратели могут голосовать как онлайн, так и на участках с 8 по 10 сентября.

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