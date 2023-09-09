Путин проголосовал на выборах в органы местного самоуправления и мэра Москвы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в онлайн режиме принял участие в голосовании на выборах в органы местного самоуправления и мэра города Москвы.

Глава государства проголосовал из своего кабинета, перед этим обратившись к россиянам.

Голосование президента продолжалось буквально одну секунду, после чего на экране его компьютера высветилась надпись "Спасибо, вы успешно проголосовали!".

Глава государства призвал принять участие в выборах жителей регионов, где они проходят. Он отметил, что избирательные процедуры в России выстроены максимально удобно. "Имею в виду трехдневное голосование на участках и возможность отдать свой голос дистанционно", - сказал Путин.

"Электронное голосование год от года становится все более популярным и расширяет свою географию. Все больше избирателей доверяют ему и пользуются такой возможностью", - добавил он.

"Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию", - заявил президент.

Он подчеркнул, что выборы дают возможность каждому гражданину повлиять на будущее своего города, поселка и страны в целом.

Голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований в новой Москве пройдет в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать смогут граждане России, зарегистрированные в столице, которым уже исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно.