В Совбезе РФ заявили, что установлены исполнители и заказчики убийства Дугиной

Портрет погибшей журналистки Дарьи Дугиной Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Совете безопасности России заявили, что установлены исполнители и заказчики убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), ряда других резонансных преступлений.

"Предотвращен ряд терактов в отношении руководителей Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров", - сообщил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Расследованием установлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, покушений на Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета", - сказал он.