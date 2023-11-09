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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Бывший гаишник приговорен к 4 годам колонии по делу об убийстве Дарьи Дугиной

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Нагатинский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, который признан виновным в продаже через интернет информации о журналистке Дарье Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Второму фигуранту дела - Даниилу Чоудхури - суд назначил один год колонии.

Кроме того, суд лишил Рыбина и Чоудхури права "заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет на три и два года соответственно.

В зависимости от роли и степени участия каждого, фигуранты признаны виновными в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни (ч.ч. 1, 2 ст. 137 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК).

Как сообщала Генпрокуратура, по версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в одном из мессенджеров объявление о сборе конфиденциальной информации, а Рыбин, будучи инспектором ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, решил передать необходимые сведения за деньги.

В итоге в мае 2022 года Рыбин, используя служебный компьютер, получил сведения о личной жизни Дугиной и продал их Чоудхури за 3350 рублей, а Чоудхури отправил полученную информацию неустановленным лицам, считает следствие.

Фигуранты признали вину в суде.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла при взрыве своего автомобиля вечером 20 августа 2022 года в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Это произошло, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция". Следствие считает убийство заказным. В ФСБ считают, что исполнительницей преступления была гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после случившегося в Эстонии.

Хроника 21 августа 2022 года – 09 ноября 2023 годаУбийство Дарьи Дугиной
Генпрокуратура ГИБДД ФСБ Дарья Дугина Украина Даниил Чоудхури Иван Рыбин
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