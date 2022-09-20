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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Путин наградил орденом погибшего генпрокурора ЛНР Горенко

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Такой указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена "за самоотверженность, мужество и отвагу", говорится в документе.

Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли 16 сентября при взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР. Глава региона Леонид Пасечник назвал случившееся терактом. Сообщалось, что взрыв произошел в кабинете Горенко.

Хроника 24 февраля – 20 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Луганск Сергей Горенко Владимир Путин Орден Мужества Екатерина Стегленко
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