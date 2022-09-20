Путин наградил орденом погибшего генпрокурора ЛНР Горенко
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Такой указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Награда присуждена "за самоотверженность, мужество и отвагу", говорится в документе.
Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли 16 сентября при взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР. Глава региона Леонид Пасечник назвал случившееся терактом. Сообщалось, что взрыв произошел в кабинете Горенко.