"Единая Россия" набрала 74,42% голосов на выборах депутатов городского округа Луганска
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Политическая партия "Единая Россия" набрала 74,42% голосов на выборах депутатов совета городского округа города Луганска, следует изданных онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома ЛНР.
Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки 100% голосов второе место на выборах в городской совет Луганска занимает партия ЛДПР, набрав 9,01%, затем КПРФ - 8,29%, следом идет "Справедливая Россия - За правду" - 5,35% и "Новые люди" - 1,62% голосов избирателей.