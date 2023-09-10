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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Медведев высоко оценил результат ЕР на выборах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" показала достойный результат в ходе завершившихся в воскресенье выборов, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

"Уже сейчас можно сказать, что в целом "Единая Россия" выступила достойно, и практически те позиции, которые мы старались за собой сохранить или отстоять, - это показывают и результаты экзит-полов, и некоторые другие данные, уже отработанные, - я надеюсь, что этого нам достичь удалось", - заявил председатель Медведев.

Он также добавил, что "в этом году впервые мы проводим выборы на новых территориях, которые вернулись в состав нашей страны, и это очень важно, поскольку в результате этого удастся сформировать нормальную полноценную легальную российскую власть в этих регионах для того, чтобы она выполняла все свои задачи, все свои функции".

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