Избирком сообщил, что "Единая Россия" получила 83% голосов на выборах в запорожское Заксобрание

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Запорожской области завершила обработку всех протоколов на выборах депутатов Законодательного собрания региона первого созыва, большинство голосов получила партия "Единая Россия" - 83%.

"Хочу озвучить итоговую явку - она составила 68,11%", - сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко журналистам в воскресенье.

По ее словам, "Единая Россия" набрала 83,01% голосов, ЛДПР - 5,82%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,13%, КПРФ - 5,02%. Все они допущены к распределению мандатов.

Выборы парламента Херсонской области начались 2 сентября. В течение шести дней продолжалось досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах, четыре дня работали экстерриториальные участки. Основная часть голосования продолжалась три дня, участки закрылись в 15:00 по Москве.