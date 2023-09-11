Глава ВТБ заявил, что банк поможет найти необходимые инвестиции для судостроения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в судостроительную отрасль на ближайшие 5-7 лет может составить 0,5-1 трлн рублей, ВТБ будет искать деньги на ее развитие, но "кормить" отрасль за счет своих средств не собирается, заявил в интервью РБК глава банка Андрей Костин.

ВТБ получит от государства 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на 5 лет.

Как рассказал Костин, у ВТБ есть полгода на проведение анализа финансовой деятельности ОСК. "Почему полгода и почему тот аудит, который был сделан раньше, правительство и нас не очень устраивает? Потому что мы поняли, что у ОСК отсутствует единая реальная финансовая отчетность, что она не является достоверной, то есть надо брать каждое предприятие и каждое судно в производстве и смотреть на эффективность этой деятельности", - пояснил он.

"Наш подход, который получил поддержку президента - взять ответственность за всю эту отрасль, но государство должно капитализировать компанию, закрыв старые дыры. Это не должно делаться за счет банка", - сказал Костин.

По его словам, масштаб необходимой докапитализации компании будет определен по результатам аудита. Костин подчеркнул, что банк не будет за свой счет решать старые проблемы ОСК. "Кормить отрасль за счет акционеров банка мы не будем. Такое понимание у всех, в принципе, есть", - заявил глава ВТБ.

В дальнейшем банк начнет привлекать инвестиции и искать деньги на развитие отрасли. По его оценкам, за 5-7 лет в ее развитие нужно вложить от 500 млрд до 1 трлн рублей. "Я уверен, что мы создадим эффективную систему, которая будет пользоваться поддержкой государства только на первом этапе. Далее - при правильной работе - нужно выровнять ценовую политику и работать только на рыночных условиях", - заявил Костин.

Вопрос о финансовой поддержке ОСК со стороны государства решится до конца 2023 года - в начале 2024 года, говорил ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он также отмечал, что новому генеральному директору ОСК Андрею Пучкову (пришел в ОСК из ВТБ, где занимал должность первого зампреда правления - ИФ) надо провести полный аудит компании.

Пучков был назначен генеральным директором ОСК в августе после того, как президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ поддержал передачу компании в управление банка. Костин возглавил совет директоров ОСК.

Костин также заявил, что ВТБ в роли управляющего ОСК не планирует продажу "Балтийского завода". "Сходу мы ничего продавать не будем. Когда я был на встрече с президентом и озвучил ему тему приватизации, она у него не вызвала отторжения. Но это точно не задача сегодняшнего дня и даже, может быть, не завтрашнего. Сначала компанию надо построить нормальную, сделать ее эффективной, а потом решать вопросы IPO и прочее. Сегодня нам нужно разобраться в этом хозяйстве", - сказал он.