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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Глава ОСК видит резервы для повышения эффективности предприятий в Петербурге

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Предприятия "Объединенной судостроительной корпорации" в Петербурге имеют резерв для повышения своей эффективности, заявил через пресс-службу генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

"У каждого из предприятий ОСК в Петербурге насыщенная производственная программа. При этом у них достаточно резервов для наращивания эффективности - такая задача поставлена перед всеми директорами. С учетом специализации заводов и верфей будем совместно вырабатывать меры, позволяющие вывести их на современный уровень технологического развития. И, что особенно важно, обеспечить конкурентоспособность", - сказал он.

Пучков, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин и руководители и руководители Балтийского и Пролетарского заводов, "Адмиралтейских верфей", которые входят в ОСК обсудили в Петербурге производственные программы и возможности по повышению эффективности, сообщила пресс-служба корпорации.

"Президент поставил задачу финансового оздоровления и повышения эффективности ОСК, и это требует детального анализа деятельности каждого предприятия в периметре корпорации. (...) По результатам анализа будем принимать решения, в том числе о выстраивании общей стратегии корпорации", - сказал Костин.

ВТБ получит от государства 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на 5 лет.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.

ВТБ ОСК Санкт-Петербург Адмиралтейские верфи Балтийский завод Пролетарский завод Андрей Пучков
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