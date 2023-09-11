Минпромторг пока не получал данные о покупателе активов Adidas в РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минпроторг РФ пока не получал от немецкого производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas информацию о возможном покупателе активов компании в РФ и по-прежнему выступает против продажи отдельных магазинов: бизнес должен быть продан целиком с дисконтом к рыночной цене, заявил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Пока не известно (нашел ли Adidas покупателя на свои активы - ИФ). По одному магазину мы, естественно, продать не дадим, как я уже говорил. У нас выход из иностранных активов только за 50% максимум от рыночной стоимости, поэтому, когда компания определится с покупателем, все параметры сделки согласует, после этого мы будем рассматривать", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что для Минпромторга основная задача, чтобы со стороны иностранных владельцев не было попытки через продажу отдельных объектов за 100% стоимости вывести весь бизнес из РФ.

Ранее через продажу всего бизнеса целиком с российского рынка ушел другой крупный непродуктовый ритейлер - французская компания Decathlon. В июле правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила сделку по продаже ее активов российской компании АРМ. Покупатель обязался открыть все 35 магазинов сети.

Как сообщил в понедельник Евтухов журналистам, сделка Decathlon закрыта. В эфире "Россия 24" (ВГТРК) позднее он добавил, что до конца года магазины ритейлера будут открыты.

"Через комиссию (правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями - ИФ) она прошла два месяца назад. Дальше уже вопросы расчетов. Во всяком случае, платеж в бюджет мы получили. Это для нас самое главное - пополнение бюджета", - оценил он ход сделки.

Евтухов также прокомментировал ситуацию с уходом из России ритейлера Uniqlo, подтвердив, что японская сеть одежды расторгла договоры аренды магазинов в РФ.

Adidas объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте 2022 года после начала военной операции на Украине, а в октябре принял решение окончательно свернуть деятельность в стране. На конец 2022 года российская структура Adidas арендовала 153 помещения под магазины, включая бывшую ранее флагманской точку в Москве на Кузнецком мосту.