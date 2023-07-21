Правкомиссия одобрила продажу активов Decathlon в РФ компании-владельцу франшизы Mango

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила сделку по продаже российских активов Decathlon, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, сделка была одобрена на этой неделе. "Покупатель - российская компания АРМ, которая, в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. Эта сделка уже одобрена", - сказал он.

Покупатель обязался открыть все 35 магазинов сети и обеспечить около 1,4 тыс. рабочих мест.

О том, что французский ритейлер спортивных товаров Decathlon начал поиски покупателя на бизнес в России, стало известно в январе. РБК писала со ссылкой на источники, что ритейлер намерен продать бизнес целиком, однако может рассмотреть возможность отдельной реализации недвижимости. Decathlon в июне 2022 года закрыл все свои магазины в РФ, до этого компания сообщала о приостановке поставок.

Основная операционная дочка Decathlon в РФ - ООО "Октоблу" - нарастила выручку по итогам 2021 года на 31%, до 28,57 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 3,6 раза, до 1,48 млрд рублей.