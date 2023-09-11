Роспотребнадзор ожидает волну гриппа средней интенсивности к концу года

В стране начали выявлять первые случаи заболевания гриппом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В России регистрируются первые случаи заболевания гриппом, подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце года, он будет средней интенсивности, сообщила на ВЭФ в связи с запуском прививочной кампании глава Роспотребнадзора, главный государственный врач страны Анна Попова.

"На сегодняшний день в России преобладают риновирусы как возбудители, вызывающие наибольшее количество заболеваний острыми респираторно-вирусными инфекциями, но есть и грипп. И, к сожалению, летние вспышки в разных странах мира уже зарегистрированы в северном полушарии. И мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется к концу года. Обычно это ноябрь-декабрь", - сказала она.

По ее словам, в 2023 году наблюдается более раннее начало сезона заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Почти 45% всего необходимого объема (вакцины от гриппа) уже поставлено в регионы, и прививочная кампания набирает обороты", - добавила Попова.

В регионы поставляется преимущественно четырехвалентная российская вакцина.

По ее словам, определен штаммовый состав вакцин, туда вошел новый вариант свиного гриппа.

"Вакцины против гриппа наработаны. Хочу отметить, что самый опасный варианта гриппа АН1N1, пандемический 2009 года, в этом году имеет новый вариант, который внесен в вакцину, и еще и поэтому нужно прививаться", - сказала Попова.